Bà Bùi Thị Thu Hằng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, bà Bùi Thị Thu Hằng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu đạt 100%.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại hội nghị vừa diễn ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự trình Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Thu Hằng (Ảnh: Đức Hiền).

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước và thực hiện kế hoạch đầu tư công trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Huy giao Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại phức tạp, đặc biệt trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch ra quân bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chuẩn bị các đề án nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; khẩn trương rà soát, lập danh mục các công trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2026...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy (Ảnh: Đức Hiền).

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, kinh tế của tỉnh Phú Thọ năm nay ước tăng trên 10,5% so với năm 2024, đứng thứ 4 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt trên 409.000 tỷ đồng, tăng 53.200 tỷ đồng so với năm 2024. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024.

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, tăng 119,9% so với dự toán HĐND tỉnh phú Thọ giao, vượt mục tiêu kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 34.000 tỷ đồng, bằng 95% tổng vốn kế hoạch, đạt 182% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Các chính sách lao động, giảm nghèo, an sinh xã hội được Phú Thọ triển khai kịp thời, đầy đủ. Số người được giải quyết việc làm ước đạt khoảng 57.400 người (112,5% kế hoạch); tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,75%.

Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 10.801 căn.