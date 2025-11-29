Hải Phòng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ X

Tối 28/11, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X diễn ra tại sân vận động Lạch Tray, thu hút sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và đại biểu các tỉnh, thành phố. Sự kiện quy tụ gần 10.000 người, trong đó có 3.182 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu, ngành và đơn vị của thành phố, tạo nên bầu không khí sôi nổi và tràn đầy khí thế.

Quang cảnh lễ khai mạc (Ảnh: Đàm Thanh).

Đại hội Thể dục Thể thao là sự kiện thể thao có quy mô lớn, được tổ chức định kỳ bốn năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Hải Phòng xem đây là hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Qua mỗi kỳ Đại hội, phong trào thể thao quần chúng của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích.

Cùng với đó, thể thao thành tích cao của Hải Phòng đạt được nhiều bước tiến rõ rệt khi liên tục tuyển chọn và đào tạo được các vận động viên xuất sắc. Thành tích của họ đóng góp quan trọng vào kết quả chung của thể thao thành phố và quốc gia trong quá trình hội nhập, tranh tài tại các giải khu vực và quốc tế.

Đại hội Thể dục Thể thao thành phố năm nay diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng mở rộng địa giới hành chính, tăng quy mô dân số và diện tích. Việc mở rộng không gian phát triển giúp thành phố tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có thể dục thể thao. Đây được xem là cơ hội để phong trào thể thao địa phương bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Hiện Hải Phòng có 958 vận động viên và 125 huấn luyện viên hoạt động thường xuyên ở nhiều bộ môn khác nhau. Các môn thể thao mũi nhọn của thành phố gồm bắn súng, đua thuyền, bóng bàn và bóng đá. Thành phố đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu, trong đó có nhiều công trình đạt chuẩn để đăng cai các giải quốc gia, khu vực và châu lục. Điều này giúp Hải Phòng trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế.

Năm 2025, thành phố tổ chức thành công hai giải lớn: Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á và Giải Đua thuyền Rowing - Canoeing châu Á, thu hút vận động viên và huấn luyện viên từ gần 30 quốc gia. Những kết quả này cho thấy năng lực tổ chức của Hải Phòng và khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ thể thao khu vực.

Thể thao Hải Phòng ghi dấu với nhiều gương mặt nổi bật, tiêu biểu như xạ thủ Nguyễn Quang Huy – người giành huy chương vàng ASIAD 2023. Bên cạnh đó, nhiều vận động viên của thành phố như Phạm Thị Thu (lặn), Hoàng Văn Nam (vật) hay Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) liên tục đoạt huy chương vàng ở các kỳ SEA Games. Nhiều thế hệ vận động viên khác như Nguyễn Cao Sơn, Phạm Thị Huế, Nguyễn Hữu Việt hay Phan Thị Hà Thanh cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử thể thao thành phố.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, ghi nhận sự đóng góp của lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và những người làm công tác thể thao. Ông cho biết thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển thể thao quần chúng, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao và xây dựng mô hình thể thao thông minh gắn với khoa học công nghệ. Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thúc đẩy ngoại giao thể thao trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng các vận động viên và huấn luyện viên sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm cao, góp phần lập nên những kỷ lục mới. Thể thao Hải Phòng được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản sắc mạnh mẽ và trở thành niềm tự hào của người dân Đất Cảng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc (Ảnh: Đàm Thanh).

Đại hội lần thứ X có sự tham gia của 114 đoàn thể thao các xã, phường, đặc khu và hai ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 18 môn thi chính thức gồm bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, việt dã, điền kinh, bơi, aerobic, thể hình, pencak silat, karate, võ cổ truyền, taekwondo, vật tự do, đá cầu và kéo co. Ngoài ra, đại hội còn có bảy môn thể thao chào mừng như đua thuyền truyền thống, marathon, bóng chuyền hơi, thể thao người khuyết tật, quần vợt, golf và dân vũ thể thao.

Đây là dịp quan trọng để Hải Phòng tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào và thành tích.

Lễ khai mạc mở đầu bằng màn diễu hành của 47 khối với hơn 3.280 người. Chương trình đồng diễn nghệ thuật sau đó mang chủ đề “Thể dục thể thao Hải Phòng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, tái hiện lịch sử, văn hóa và hơi thở đương đại của thành phố. Các màn biểu diễn thể hiện rõ bản sắc của người Hải Phòng: yêu nước, đoàn kết, trí tuệ, anh hùng, tiên phong, năng động và sáng tạo, hướng tới xây dựng thành phố cảng hiện đại, văn minh.