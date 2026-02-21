Đà Lạt hút khách du xuân, cơ sở lưu trú "cháy phòng"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 18 đến 20/2 (mùng 2 đến mùng 4 Tết), tỉnh này đón hơn 910.000 lượt khách du lịch, trong đó có 60.000 khách quốc tế.

Tổng lượng khách dịp này tăng 29% so với Tết Ất Tỵ 2025, doanh thu ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Khách du lịch đổ về Đà Lạt du xuân (Ảnh: An Chi).

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 75%-80%; riêng các cơ sở lưu trú 3-5 sao đạt công suất 85%-95%; các loại hình khác công suất đạt khoảng 65%-75%.

Đặc biệt, Đà Lạt thu hút lượng lớn du khách, nhiều cơ sở lưu trú “cháy phòng”.

Anh Quách Long Hải, chủ khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết, khách đặt phòng từ trước Tết Bính Ngọ cho các ngày từ mùng 2 đến hết mùng 6 Tết.

“Hết phòng nhưng khách liên tục gọi điện hoặc đến tận nơi hỏi thuê. Năm nay, giá phòng nghỉ tăng gấp 3 lần so với ngày thường”, anh Hải chia sẻ.

Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương dịp Tết (Ảnh: An Chi).

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Quang, người kinh doanh homestay ở phường Langbiang - Đà Lạt, nơi cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7km, cho biết, toàn bộ phòng đã có khách đặt từ trước Tết.

Theo anh Quang, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người làm du lịch phấn khởi vì khách đông, doanh thu cao, bù cho quãng thời gian thua lỗ vì mưa gió hồi cuối năm 2025.

Anh Hoàng Minh Nhật, quản lý một resort ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, cho hay, không chỉ khách gia đình mà khách đoàn trong và ngoài nước cũng đổ về Đà Lạt.

“Riêng mùng 3, khách sạn chúng tôi đón gần 1.300 lượt khách đến lưu trú, trải nghiệm. Đây quả thực là con số ấn tượng, bội thu dịp đầu xuân”, anh Nhật nói.

Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Bính Ngọ, các tuyến phố Đà Lạt nhộn nhịp khách du xuân. Trong đó, khu chợ đêm Đà Lạt chật kín người, ghi nhận lượng khách đông kỷ lục. Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin cũng đông đúc.

Lực lượng cảnh sát phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: An Chi).

Khách đông khiến nhiều tuyến phố trung tâm Đà Lạt ách tắc cục bộ. Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng phải cắt cử cán bộ trực tại các nút giao, giảm ách tắc, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng phục vụ du khách; chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá.