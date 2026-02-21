Biển người đổ về núi Bà Đen dịp Tết, Tây Ninh bội thu

Tối 20/2 và ngày 21/2, hàng trăm nghìn người từ khắp nơi đổ về Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tham dự Hội Xuân núi Bà Đen năm 2026 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh".

Lượng khách tập trung về núi Bà Đen quá đông khiến cáp treo lên chùa Bà và đỉnh Vân Sơn luôn trong tình trạng quá tải. Mọi người phải trải bạt trên nền tại các khu đất trong khu du lịch để nghỉ ngơi.

Hàng nghìn người du xuân tại khu vực núi Bà Đen (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

Trong khi đó, các quán cà phê và nhà nghỉ dọc tuyến đường từ phường Tân Ninh lên Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen cũng trong tình trạng “cháy phòng”.

Những ngày qua, thời tiết tại Tây Ninh không mưa, nắng ấm nên việc du xuân của người dân về núi Bà Đen diễn ra thuận lợi. Dự kiến những ngày tới, lượng khách tiếp tục đổ về khu du lịch và tăng cao đến sau rằm tháng Giêng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Minh Tú (ngụ TPHCM) cho biết, anh là một trong những du khách thường đến núi Bà Đen du xuân hàng năm.

Theo anh Tú, lượng khách năm nay đổ về núi dự lễ và xin lộc cao hơn năm ngoái. Cảnh tượng rất choáng ngợp, nhưng không lộn xộn, không gây mất trật tự. Mọi người có chung tinh thần vui vẻ, chia sẻ từng chỗ ngồi, tấm bạt để ngủ qua đêm trong khu công viên núi Bà.

Người dân qua đêm tại khu vực núi Bà Đen tối 20/2 (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

“Người hành hương rất ý thức gìn giữ vệ sinh chung sau khi chương trình lễ hội kết thúc. Mọi người tin rằng ngủ trại qua đêm dưới chân núi Bà, sáng sớm đón ánh bình minh đầu tiên rồi lên lễ Phật sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực, một năm an lành, ấm no, hạnh phúc”, anh Tú chia sẻ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình du lịch trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ Tết vừa qua diễn ra sôi động, an toàn, tăng trưởng tích cực cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Từ ngày 14/2 đến 19/2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), tổng lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, “nóc nhà Nam Bộ” - Núi Bà Đen tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến tâm linh hàng đầu khi thu hút khoảng 327.000 lượt khách (tăng 10%).

Dù lượng khách đổ về núi Bà Đen tăng cao, tình hình an ninh được đảm bảo (Ảnh: Nguyễn Minh Tú).

Bên cạnh đó, các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp như: Long Điền Sơn, Chavi Garden, Happy Land, vườn thú Mỹ Quỳnh, Milan Farm, Vân Lại Viên, làng nổi Tân Lập cùng các trạm dừng chân, cơ sở mua sắm… đón và phục vụ khoảng 68.000 lượt khách.

Nhờ lượng khách tăng cao và dịch vụ đa dạng, tổng doanh thu du lịch của tỉnh trong 6 ngày Tết ước đạt hơn 365 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Dù lượng khách đổ về đông, công tác tổ chức, phục vụ vẫn được triển khai chu đáo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm, không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.