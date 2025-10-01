Khẩn cấp chi trả bảo hiểm cho người dân bị thiệt hại bởi bão Bualoi

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) ban hành công văn đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ. Cục này đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Trường hợp có thiệt hại, các đơn vị phải kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; làm ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo... về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 1/10.

Giao thông Hà Nội tê liệt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (Ảnh: Mạnh Quân).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cho biết, đến 17h30 ngày 29/9, bão Bualoi đã khiến 13 người tử vong, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 35 người bị thương.

Hơn 8.220 nhà bị hư hỏng tốc mái, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh hơn 4.770 nhà; Nghệ An hơn 2.350 nhà; Ninh Bình gần 840 nhà; Huế gần 90 nhà; Quảng Trị 80 nhà; Lào Cai gần 50 nhà... Tại Hà Tĩnh, 19 nhà bị ngập. Bão cũng làm hư hỏng 75 trụ sở xã, điểm trường, nhà văn hóa, cơ sở y tế; cháy 1 trạm biến áp, gãy đổ 113 cột điện (Ninh Bình).

Mưa bão làm ngập, thiệt hại gần 3.070ha lúa, hoa màu; sạt lở 7 điểm đê. Hiện các địa phương đã huy động lực lượng gia cố đê ổn định.

Ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông tại 115 điểm.

Các lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 32.400 hộ với gần 59.890 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quân đội đã huy động gần 15.700 cán bộ chiến sĩ với 595 phương tiện các loại để giúp dân phòng chống bão.