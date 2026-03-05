Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở biên giới Nghệ An

Những ngày này, tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Nghệ An như Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống, Huồi Tụ…, từ trụ sở UBND xã đến các nhà văn hóa bản, đâu đâu cũng rực đỏ sắc cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền.

Không khí chuẩn bị bầu cử (ngày 15/3) cũng diễn ra khẩn trương tại xã Mỹ Lý - địa phương vừa trải qua trận lũ lịch sử năm 2025 với nhiều thiệt hại nặng nề. Trong ảnh, một góc bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý vẫn còn lưu lại những dấu vết tàn phá của trận lũ lịch sử tháng 7/2025.

Việc chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Mỹ Lý được địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Trong ảnh, cán bộ đang mang bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu ra khu vực sân trung tâm UBND xã.

Cán bộ xã Mỹ Lý, bản Xằng Trên cùng các thành viên tổ bầu cử tất bật dọn dẹp, chỉnh trang nhà văn hóa, treo băng rôn, khẩu hiệu, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử theo quy định. Trong ảnh, cán bộ địa phương dán danh sách người ứng cử tại bản Xằng Trên, phục vụ người dân theo dõi trước ngày bầu cử.

Danh sách người ứng cử được niêm yết. Địa phương quan tâm tới các cử tri là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải di dời hoặc tạm cư ở nơi khác. Các phương án hỗ trợ cử tri đi lại khó khăn, người cao tuổi hoặc người khuyết tật cũng được xây dựng chi tiết.

Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn sau lũ, việc tham gia bầu cử tại các bản làng của xã Mỹ Lý càng được người dân xem như trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào chặng đường phát triển mới. Trong ảnh, cán bộ xã Mỹ Lý rà soát danh sách các ứng cử viên tại bản Xằng Trên.

Tại xã Bắc Lý, một địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, địa hình rộng, dân cư phân bố rải rác ở nhiều bản, giao thông đi lại không thuận lợi; nên công tác chuẩn bị bầu cử được chính quyền địa phương xác định phải triển khai sớm, chủ động và kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong ảnh, không khí tại xã Bắc Lý trước ngày bầu cử.

Theo chân cán bộ xã Bắc Lý đến các điểm bỏ phiếu, phóng viên ghi nhận không khí chuẩn bị khẩn trương. Từ việc treo băng rôn, trang trí khu vực bỏ phiếu đến niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên… mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Bắc Lý, đến thời điểm này toàn bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được quán triệt và triển khai đầy đủ. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể.

Trong ảnh, khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa cộng đồng bản Huồi Bắc.

Toàn xã Bắc Lý hiện có gần 3.200 cử tri, được bố trí tại 7 tổ bầu cử với 13 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được rà soát kỹ lưỡng, niêm yết công khai đúng thời gian quy định để người dân theo dõi, đối chiếu và kịp thời phản ánh nếu có sai sót.

Các tổ bầu cử cũng đã hoàn tất việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ. Trong ảnh, bảng niêm yết danh sách cử tri tại bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý - nơi đây cách trung tâm xã khoảng 15km đường rừng.

Đặc biệt, do địa hình đi lại khó khăn, xã Bắc Lý có 4 bản thuộc 3 khu vực bỏ phiếu sẽ tổ chức cho cử tri bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày, gồm các bản Cha Nga, Xám Thang, Kẻo Nam và Na Kho.

Trong đó, tại bản Cha Nga và Xám Thang, nhà văn hóa bản đã bị lũ cuốn trôi sau trận lũ lớn năm 2025 nên địa phương phải mượn tạm trường học làm địa điểm bỏ phiếu. Trong ảnh, cán bộ xã Bắc Lý rà soát lần cuối danh sách ứng cử viên và cử tri tại bản Huồi Bắc.

Tại xã Mường Lống, tính đến sáng 5/3, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Danh sách cử tri được rà soát, niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu; cơ sở vật chất như hòm phiếu, con dấu, tài liệu phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong ảnh, một góc xã Mường Lống.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Mường Lống, ngoài các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 15 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần ba là 23 người. Toàn xã có 13 khu vực bỏ phiếu thuộc 7 tổ bầu cử với tổng số 3.498 cử tri.

Trong ảnh, nhà văn hóa bản Mường Lống 1.

Những ngày này, dọc các con đường dẫn vào bản làng vùng biên Nghệ An, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ khắp nơi. Người dân nơi miền biên viễn kỳ vọng mỗi lá phiếu sẽ gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong ảnh, một góc xã Mường Xén.