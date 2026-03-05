Bầu cử sớm tại Lữ đoàn Đặc công nước 5

Sáng 5/3, tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc bầu cử sớm này đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia chấp thuận.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu (Ảnh: Trần Ngọc).

Tại khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật. Cử tri thực hiện đầy đủ các bước từ xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu, nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên tại khu vực riêng và tự tay bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Các cử tri bầu chọn 3 đại biểu Quốc hội (trong số 5 ứng cử viên) và 5 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trong số 8 ứng cử viên).

Khu vực đóng dấu cử tri đã bỏ phiếu (Ảnh: Trần Ngọc).

Việc tổ chức bầu cử sớm hơn 10 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Đặc công thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đúng kế hoạch.

Đúng 9h cùng ngày, 100% cử tri tại khu vực bỏ phiếu ở Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đúng nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.