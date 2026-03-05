Cử tri Quảng Ninh mong muốn tỉnh phát triển xanh, đầu tư hạ tầng chiến lược

Chiều 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hơn 1.700 cử tri tham dự tại nhiều điểm cầu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 11 phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả và Cửa Ông.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: QMG).

Tại hội nghị, cử tri nghe giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên. Các ứng cử viên gồm ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV; bà Trần Thị Kim Nhung, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long và bà Nịnh Thị Quyết, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ba Chẽ.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Sau khi lắng nghe, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của các ứng cử viên. Cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, nhất là trong khai thác than, được nhiều người quan tâm. Cử tri đề nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo hướng chặt chẽ, minh bạch; đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh cho tỉnh.

Một số ý kiến đề xuất thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến lược. Đại diện cử tri phường Cửa Ông kiến nghị sớm ban hành cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư vào các dự án cảng nước sâu, trong đó có cảng Con Ong - Hòn Nét; tăng cường kết nối giao thông từ cụm cảng tới hệ thống cao tốc và đường sắt quốc gia.

Nhiều cử tri mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới các cơ quan Trung ương; quan tâm cơ chế đặc thù để đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc (Ảnh: QMG).

Phát biểu tại hội nghị, ông Quản Minh Cường thay mặt các ứng cử viên cảm ơn sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri. Ông khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, phản ánh trung thực ý kiến cử tri trên diễn đàn Quốc hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.