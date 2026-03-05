Quy trình bỏ phiếu bầu cử diễn ra như thế nào?

Theo tài liệu hỏi đáp về bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên cả nước.

Theo qui định, mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân mà mình được tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay.

Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì nhờ người khác viết nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Người khuyết tật không thể tự mình bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các bước bỏ phiếu bầu cử, bước 1: Cử tri sẽ đến địa điểm bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7h đến 19h ngày chủ nhật (15/3) để tham gia bầu cử.

Bước 2: Cử tri xuất trình thẻ cử tri/căn cước công dân tại bàn hướng dẫn, nhận phiếu bầu từ tổ bầu cử gồm: Phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội; phiếu bầu cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh và phiếu bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã.

Bước 3: Cử tri đến bàn niêm yết để xem danh sách, tiểu sử những người ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Bước 4: Viết phiếu bầu cử. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả dòng chữ họ và tên người đó.

Cử tri cần lưu ý một số quy định sau: Khi viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử; không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Bước 6: Cử tri di chuyển tới bàn của tổ bầu cử để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của Thẻ cử tri.