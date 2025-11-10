Khoan thăm dò, bơm hóa chất cứu đập nước 1,7 triệu m3 ở Lâm Đồng

Ngày 10/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan chức năng thực hiện khoan thăm dò địa chất tại khu vực thân đập hồ chứa nước Cay An để khắc phục sự cố nứt, thấm nước tại công trình này.

Theo thông tin, sau khi khoan thăm dò, cơ quan chức năng dự kiến bơm hóa chất chống thấm để gia cố thân đập, bảo vệ hồ.

Hồ chứa nước Cay An có dung tích 1,7 triệu m3, đứng trước nguy cơ vỡ đập (Ảnh: Văn Thiên).

Trong ngày, cùng với việc khoan thăm dò, bơm hóa chất, cơ quan chức năng sử dụng 4 máy bơm công suất lớn để hút nước trong hồ, hạ áp lực cho công trình. Các biện pháp khẩn cấp như gia cố thân đập bằng cừ tràm, bồi đắp đất đá cũng đang được cơ quan chức năng thực hiện.

Trước đó, chiều 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các chuyên gia thuộc Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhà thầu thi công cùng các cơ quan liên quan họp đánh giá phương án khắc phục sự cố. Các chuyên gia nhận định, việc xử lý vết rạn nứt, thấm nước ở thân đập Cay An dự kiến cần khoảng 15 ngày; khảo sát và xử lý toàn bộ thân đập dự kiến mất 30 ngày.

Lực lượng chức năng đóng cừ tràm, đắp đất đá gia cố thân đập (Ảnh: Văn Thiên).

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An, xã Tà Năng bị rỉ nước nên phát cảnh báo đến người dân và lên phương án ứng phó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện vết nứt dài 54m, sâu 2m, độ mở miệng 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập.

Trong đêm, người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu được di chuyển đến nơi an toàn.

Hồ Cay An có dung tích thiết kế gần 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.