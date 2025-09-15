Kho phế liệu bốc cháy ngùn ngụt, cột khói cao hàng chục mét

Một kho phế liệu rộng hàng trăm mét vuông tại phường Đăk Cấm, thành phố Quảng Ngãi đã bốc cháy dữ dội vào tối 14/9, gây thiệt hại lớn. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện và nhân lực để khống chế đám cháy.

Theo thông tin từ UBND phường Đăk Cấm, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 14/9 tại kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi, trú tại tổ 1, phường Đăk Cấm), nằm trên đường Lê Đức Thọ.

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu (Ảnh: Chí Anh).

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phường và lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa và giúp người dân di chuyển đồ đạc.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại thời điểm đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu cháy vật liệu bên trong kho, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Sau hơn hai giờ nỗ lực, đến 21h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các khu vực dân cư lân cận.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.