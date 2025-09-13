Cháy kho giày ở Khu công nghiệp Đồ Sơn lúc rạng sáng

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hải Phòng sau khi nhận tin về vụ hỏa hoạn đã huy động 6 xe chữa cháy từ các đơn vị khu vực và một xe chuyên dụng của Khu công nghiệp Đồ Sơn đến hiện trường, triển khai lực lượng dập lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến 2h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang nhà xưởng và khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Công an thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.