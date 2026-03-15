Cử tri 119 tuổi ở Cao Bằng bỏ phiếu bầu cử

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết tính đến 20h ngày 15/3, tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527/76.516.637, đạt tỷ lệ 99,38%.

Tại Cao Bằng, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho hay đến 21h ngày 15/3, toàn tỉnh đã có 391.395/391.660 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,93%, trong đó có 40/56 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Toàn tỉnh Cao Bằng có 55 cử tri trên 100 tuổi, cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng (dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ) 119 tuổi.

Cụ Hoàng Thị Tồng bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Lãnh đạo xã Yên Thổ cho biết cụ Hoàng Thị Tồng năm nay 119 tuổi được xác định dựa trên các giấy tờ hộ tịch, sổ quản lý dân cư, căn cước công dân qua nhiều thời kỳ và được chính quyền địa phương rà soát, xác minh. Cụ Tồng là trường hợp người cao tuổi có tuổi thọ cao nhất tại địa phương.

Theo lãnh đạo địa phương, cụ Tồng sống cùng con cháu, gia đình thuộc hộ nghèo, đang được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người cao tuổi và gia đình chính sách.

Tại Hà Nội, tính đến 22h, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,54 %, trong đó đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là phường Đống Đa, Lĩnh Nam và các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như Lào Cai đạt 100%; Lai Châu đạt 99,97%; Tuyên Quang đạt 99,96%; Điện Biên đạt 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên đạt 99,82%…