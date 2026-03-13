Bầu cử Quốc hội và HĐND: 6 bước bỏ phiếu bầu cử đúng quy định

Thứ sáu, 13/03/2026 - 20:09

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.

Để đảm bảo ngày hội toàn dân diễn ra đúng quy định và trang trọng, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình 6 bước bỏ phiếu gồm: đến khu vực bỏ phiếu; xuất trình giấy tờ và nhận phiếu bầu; nghiên cứu danh sách, tiểu sử người ứng cử; viết phiếu bầu; Bỏ phiếu vào hòm và xác nhận đã bỏ phiếu.