Cục trưởng CSGT ghi hình, tài xế dùng điện thoại lập tức bị xử phạt
(Dân trí) - Trong quá trình điều khiển xe máy trên đường, anh H. đã dùng điện thoại. Hành vi này sau đó được Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT ghi lại và báo cơ quan chức năng xử lý.
Sáng 7/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh V.N.H. (SN 2001, trú tại Hà Nội) do có hành vi vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, anh H. sẽ bị phạt 900.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Đáng nói, hành vi vi phạm của anh H. bị Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, quay lại khi Thiếu tướng Bình đang ngồi trên ô tô trong lúc đi làm về vào chiều 6/9.
Trước đó, khoảng 15h57 ngày 6/9, anh H. điều khiển xe máy biển số 29BE-005.xx di chuyển trên cầu vượt Ngã Tư Sở (thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Ngoài trường hợp của anh H. còn có một trường hợp lái xe máy cũng vi phạm tương tự.
Theo C08, ngoài trường hợp bị xử phạt như anh H., CSGT sẽ tiếp tục xác minh, gửi thông báo tới nam thanh niên còn lại như trong clip đã ghi nhận.
Cục CSGT khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc không chú ý quan sát xuất phát từ nguyên nhân sử dụng điện thoại.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.