Cục trưởng CSGT ghi hình, tài xế dùng điện thoại lập tức bị xử phạt

Sáng 7/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với anh V.N.H. (SN 2001, trú tại Hà Nội) do có hành vi vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, anh H. sẽ bị phạt 900.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh anh H. và một người đi xe máy khác vừa lái xe vừa dùng điện thoại, bị Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng nói, hành vi vi phạm của anh H. bị Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, quay lại khi Thiếu tướng Bình đang ngồi trên ô tô trong lúc đi làm về vào chiều 6/9.

Trước đó, khoảng 15h57 ngày 6/9, anh H. điều khiển xe máy biển số 29BE-005.xx di chuyển trên cầu vượt Ngã Tư Sở (thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Ngoài trường hợp của anh H. còn có một trường hợp lái xe máy cũng vi phạm tương tự.

Theo C08, ngoài trường hợp bị xử phạt như anh H., CSGT sẽ tiếp tục xác minh, gửi thông báo tới nam thanh niên còn lại như trong clip đã ghi nhận.

Cục CSGT khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc không chú ý quan sát xuất phát từ nguyên nhân sử dụng điện thoại.