Khen thưởng thanh niên giành giật sự sống cho bé trai ở Tây Ninh

Ngày 2/3, UBND xã Tân Thành (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) vì bình tĩnh, kiên trì cứu bé trai bị đuối nước.

Anh Duy được lãnh đạo xã Tân Thành khen thưởng (Ảnh: N.H.).

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/2, do người thân sơ ý, bé trai sinh năm 2025 rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo của gia đình tại ấp 4, xã Tân Thành. Khi được đưa lên khỏi hầm nước, cháu đã ngưng thở, da tím tái.

Nghe tiếng tri hô, anh Duy chạy đến, lập tức ép tim, hà hơi thổi ngạt để sơ cứu nạn nhân.

Sau gần 20 phút kiên trì cứu chữa, cơ thể cháu bé ấm dần, xuất hiện dấu hiệu hồi tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân Thành nhấn mạnh hành động của anh Duy là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

“Trong tình huống hết sức nguy cấp, anh Duy không do dự, bình tĩnh sơ cứu đúng cách, góp phần quan trọng giúp cháu bé vượt qua thời khắc nguy hiểm. Đây là nghĩa cử đáng trân trọng, cần lan tỏa để cộng đồng nâng cao ý thức hỗ trợ nhau khi gặp nạn”, bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Bí thư xã Tân Thành, nhận định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Tân Thành cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân che chắn, rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; đồng thời khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ cần giám sát chặt chẽ nhằm phòng ngừa rủi ro đáng tiếc.