Khởi tố nhóm bắt cóc phụ nữ ở Tây Ninh

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhóm người để điều tra về tội Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Các bị can gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (23 tuổi) và Lê Minh Luân (45 tuổi). Trong đó, Võ Văn Tường (ngụ xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh) bị cáo buộc là người tổ chức, cầm đầu.

Nhóm bắt cóc ở Tây Ninh bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Nạn nhân là bà L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh). Bà M. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường, sức khỏe dần ổn định.

Khoảng 21h ngày 21/2, bà M. lái xe máy trên quốc lộ 62, theo hướng phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp. Khi qua khu vực cầu Mộc Hóa, bà bị một nhóm đi ô tô con màu trắng chặn xe.

Hai người trong nhóm xuống xe, trong đó một người cầm dao khống chế, ép bà M. lên ô tô. Nhóm này lấy xe máy, điện thoại, túi xách có 300.000 đồng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm chở bà M. đi hơn 70km đến một nhà nghỉ tại xã Tân Trụ. Trên đường đi và tại phòng trọ, nạn nhân tiếp tục bị đánh, đe dọa, buộc bà M. chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của một người trong nhóm.

Đến khoảng 8h ngày 22/2, nhóm này tiếp tục đưa bà M. lên ô tô 7 chỗ, di chuyển về hướng xã Bình Hiệp với ý định bán nạn nhân sang Campuchia. Khi dừng tại một quán ven quốc lộ 62 (xã Thạnh Hóa), lợi dụng sơ hở, bà M. bỏ chạy và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường kiểm tra. Kết quả ghi nhận bà M. có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tổ chức truy xét, tạm giữ những người liên quan nêu trên. Riêng Lê Minh Luân được xác định là tài xế lái ô tô 4 chỗ, chạy dịch vụ do Tường thuê.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng bị can để xử lý theo quy định pháp luật.