Hai đôi nam nữ tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trọ ở Tây Ninh

Ngày 2/3, Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm sử dụng ma túy trong phòng trọ ở Tây Ninh bị công an bắt giữ (Ảnh: C.A.).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an kiểm tra phòng trọ tại khu phố Phước Đức A, phường Gia Lộc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 người gồm: Nguyễn Chí Tâm (22 tuổi), Nguyễn Minh Hải (28 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận), Trần Ngọc Thi (20 tuổi, ngụ phường An Tịnh) và Lê Thị Tường Vy (21 tuổi, quê Đồng Nai) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phường Gia Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh xác định thêm một số người liên quan.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ xã Truông Mít), Văng Thị Kim Ngân (27 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) và Trần Thị Hồng Vân (22 tuổi, ngụ phường Gia Lộc) để điều tra về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.