Nam thanh niên lái xe máy chặn đầu ô tô giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 1/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa xử lý hai nam thanh niên đi xe máy chặn đầu taxi trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Hoa.

Trước đó, ngày 26/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 thanh niên đi chung xe máy biển số 70L1-549.74 chặn đầu chiếc taxi, có lời lẽ thách thức. Sự việc được người dân dùng điện thoại ghi hình lại.

Nam thanh niên bị CSGT lập biên bản xử lý vì chặn đầu taxi ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Nắm thông tin, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an phường Long Hoa mời 2 thanh niên liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh V.T.P. (SN 1995, ngụ phường Thanh Điền) khai khoảng 20h ngày 25/2, P. lái xe máy chở theo em trai là V.T.Đ. (SN 2023) trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Hoa.

Lúc này, xe của P. va chạm nhẹ với taxi biển số 70A-049.83. Dù không thiệt hại về tài sản, P. cho rằng tài xế không xin lỗi nên đã chặn đầu ô tô và thách thức. Người này khai không sử dụng rượu bia hay chất kích thích trước khi xảy ra vụ việc.

Trạm CSGT Trảng Bàng lập biên bản xử lý P. về các hành vi: dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái. Cơ quan chức năng tạm giữ giấy phép lái xe của P. để xử lý theo quy định.