Khắc phục tình trạng sạt lở "hàm ếch" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 20/9, Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, cho biết đã hoàn tất khắc phục các vị trí xói lở, hở "hàm ếch" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc địa phận xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Một điểm xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phú Việt).

Theo Ban Quản lý dự án 7, nguyên nhân sạt lở, hở "hàm ếch" ở taluy âm cao tốc khu vực trên do mưa lớn, nước từ mặt cao tốc đổ xuống gây xói mòn. Cơ quan chức năng đã thực hiện sửa chữa các vị trí sạt lở, hở "hàm ếch", gia cố vị trí có nguy cơ bị xói mòn, đồng thời xây dựng gờ chắn, dẫn nước mưa từ mặt cao tốc về các vị trí cống gom để đảm bảo an toàn công trình.

Trước đó, Dân trí thông tin, người dân tại xã Hàm Liêm phản ánh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn từ Km208 đến Km214 (theo hướng bên phải tuyến từ Khánh Hòa vào TPHCM) xuất hiện nhiều điểm xói lở dọc mép đường cao tốc.

Khu vực xói lở, hở "hàm ếch" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được khắc phục (Ảnh: Phan Thành).

Mưa lớn làm đất, cát hai bên tuyến cao tốc xói lở từng rãnh. Trong đó, tại Km213+750, điểm xói lở xuất hiện dày đặc, tạo thành "hàm ếch" ngay bên mép đường cao tốc.

Ngoài ra, một số vị trí ở lề đường bên trái của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua địa bàn xã Hàm Liêm cũng xuất hiện các vết xói lở, nguy cơ lan rộng.

Xảy ra sự việc, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường, thực hiện biện pháp gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn công trình.