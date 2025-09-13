Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện nhiều điểm xói lở "hàm ếch"

Ngày 13/9, đại diện Ban Quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, các điểm xói lở hai bên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn thường xuyên. Đơn vị đang phối hợp với nhà thầu rà soát các vị trí xói lở để huy động nhân công, máy móc khắc phục.

Nhiều ngày qua, người dân tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) phản ánh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn từ Km208 đến Km214 (đoạn qua xã Hàm Liêm, Lâm Đồng, theo hướng bên phải tuyến từ Khánh Hòa vào TPHCM) xuất hiện nhiều điểm xói lở dọc mép đường cao tốc.

Mưa lớn làm đất, cát hai bên tuyến cao tốc xói lở từng rãnh. Trong đó, tại Km213+750, điểm xói lở xuất hiện dày đặc, tạo thành hàm ếch ngay bên mép đường cao tốc.

Một điểm xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phú Việt).

Theo ghi nhận, không chỉ bên phải tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn lề bên trái của tuyến cao tốc này qua địa bàn xã Hàm Liêm cũng xuất hiện các vết xói lở tương tự, kéo dài và có nguy cơ lan rộng.

Trước đó, đầu tháng 9, mưa lớn khiến đất cát 2 bên đường, từ taluy dương tràn xuống cao tốc, ảnh hưởng đến giao thông.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng chiều dài hơn 100km, thuộc tuyến cao tốc nối TPHCM và Khánh Hòa. Tuyến này có hai làn đường mỗi bên, tốc độ tối đa 90km/h.