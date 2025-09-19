Hành lang pháp lý thông thoáng giúp Lâm Đồng chủ động tuyển dụng người tài

Ngày 19/9, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Bộ Nội vụ phối hợp cùng Sở Nội vụ Lâm Đồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), lãnh đạo Sở Nội vụ 14 tỉnh miền Trung, miền Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, đã giới thiệu đến hội nghị những nội dung quan trọng trong dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Đồng thời, ông cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Viên chức (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là nhiệm vụ lập pháp quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng thông tin, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), phù hợp với quy định mới, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư. Tạo cơ chế trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cắt giảm thủ tục hành chính và khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Minh Hậu).

Dự thảo luật cũng đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất nước với hơn 24.233km2, quy mô nền kinh tế thuộc top 10 cả nước. Lâm Đồng đang trên đà phát triển mạnh về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ thiết yếu nên địa phương luôn xem trọng đội ngũ viên chức trong nhiều lĩnh vực.

"Một hành lang pháp lý thông thoáng, tiến bộ sẽ giúp địa phương chủ động trong tuyển dụng, quản lý theo vị trí việc làm; đặc biệt có chính sách đãi ngộ xứng đáng để giữ chân người tài, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng nói.

Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được tổ chức tại Lâm Đồng ngày 19/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương, đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến Luật Viên chức (sửa đổi) và được ban chủ trì hội nghị ghi nhận, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan chức năng quy định rõ về số lượng biên chế, chế độ và chính sách đối với viên chức ở các cơ quan, đơn vị; ban hành quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp; bổ sung hình thức tiếp nhận qua thi tuyển, xét tuyển; đảm bảo minh bạch, khách quan trong tuyển dụng…