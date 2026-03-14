Khắc phục khẩn cấp cầu tạm bị cuốn trôi ngay trước ngày bầu cử

Ngày 14/3, ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng, cho biết do mưa lớn từ đêm 13/3 đến sáng nay, nước sông Ví dâng cao, chảy xiết cuốn trôi cầu tạm bắc qua sông, chia cắt tuyến đường nối từ trung tâm xã vào 4 thôn.

Cầu tạm bị cuốn trôi trước ngày bầu cử 15/3, bên kia cầu sông Ví có 4 tổ bầu cử với hơn 2.200 cử tri.

Chiếc cầu tạm bắc qua sông bị nước cuốn trôi ngày 13/3 (Ảnh: Trà Liên).

UBND xã, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã triển khai lực lượng tập trung khắc phục. Đến 11h ngày 14/3, việc khắc phục đã hoàn thành, các phương tiện đã lưu thông đi lại bình thường. Đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử.

UBND xã Trà Liên cho biết trong trường hợp mưa lớn tiếp tục làm trôi đường tạm, xã sẽ thực hiện phương án đi đường vòng qua sông, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ cho các tổ bầu cử, cũng như người dân đi làm ăn xa về tham gia bầu cử đảm bảo an toàn.

Theo bản tin phát lúc 9h40 cùng ngày của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như lưu vực hồ Hòa Trung 132,8mm, Bà Nà 131mm, Sông Trà 130,4mm.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.