Đà Nẵng sẵn sàng cho ngày hội non sông

Những ngày này, các tuyến đường, khu dân cư từ vùng núi, đảo xa đến nội thành Đà Nẵng đã rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác chuẩn bị tại các xã, phường đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho "Ngày hội non sông".

Ở khu vực trung tâm đô thị Đà Nẵng, trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, 2 Tháng 9, Trần Phú…, cờ hoa, pano, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử được trang trí trang nghiêm.

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu của phường Hải Châu (phường trung tâm Đà Nẵng) đang hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu.

Bên trong các hội trường, hạ tầng phục vụ cho việc bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất như bàn hướng dẫn bầu cử, vị trí đặt thùng phiếu.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, cho biết qua kiểm tra các ban, tổ bầu cử đã có sự chủ động trong công tác chuẩn bị. Địa phương đang đề nghị các điểm bầu cử rà soát kỹ khâu tổ chức, bảo đảm niêm yết đầy đủ các danh sách, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại điểm bỏ phiếu là trường mầm non thuộc tổ bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 2, phường Hòa Khánh, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Ở khu vực cách xa trung tâm thành phố, tại nhà văn hóa thôn Bồ Bản và thôn Thạch Bồ (xã Hòa Vang) khâu trang trí cuối cùng đã hoàn tất, danh sách cử tri được niêm yết từ sớm. Danh sách còn được tích hợp thêm mã QR để người dân tra cứu thông tin, góp ý trực tuyến.

"Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động, thông tin rộng rãi đến cử tri. Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử”, ông Tán Kim, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Bồ Bản, cho biết.

Cử tri thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân (một địa phương nằm giáp với thành phố Huế), tìm hiểu thông tin tiểu sử của người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ở những xã biên giới thành phố Đà Nẵng như Avương, Đông Giang, không khí náo nức hướng về ngày bầu cử cũng xuất hiện ở mọi nơi, từ những con đường dẫn lên xã đến trụ sở Đảng ủy, UBND xã đến khắp các bản làng.

Cử tri Alăng Lớp (trú thôn R’Cung, xã Avương) tìm hiểu kỹ về những người ứng cử. Ông chia sẻ: "Với tư cách là một công dân ở xã Avương, tôi nhận thức đây là trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân để bầu chọn những đại biểu uy tín. Tôi kỳ vọng, những người được nhân dân tin tưởng lựa chọn sẽ quan tâm hơn đến đời sống đồng bào vùng cao".

Cử tri B Nướch Thị Thảo (xã Đông Giang) cho biết đã tìm hiểu và nắm được thông tin cơ bản về các ứng cử viên. Chị kỳ vọng đại biểu được dân bầu sẽ là những người có năng lực, trách nhiệm và thực sự gần gũi với người dân (Ảnh: A Núi).

Trong khi đó tại xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng) cũng rực rỡ sắc cờ, băng rôn, biểu ngữ… Không khí phấn khởi, hào hứng của "Ngày hội non sông" len lỏi vào từng thôn, ngõ nhỏ (Ảnh: Mỹ Hương).

Tại các điểm bầu cử, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ. Theo Ủy ban bầu cử xã Tân Hiệp, do đặc thù là xã đảo xa đất liền nên việc cập nhật danh sách cử tri được thực hiện rất kỹ lưỡng. Xã đã phối hợp với công an để trích xuất dữ liệu dân cư, sau đó rà soát thực tế để tuyên truyền đến từng hộ gia đình (Ảnh: Mỹ Hương).