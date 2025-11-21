Ít nhất 35% nữ, 10% người ngoài Đảng ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa mới

Sáng 21/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và đại diện các xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đã triển khai hướng dẫn về xác định cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chú trọng tới chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Yến Nhi).

Đồng thời, danh sách ứng cử cần bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu. Trong đó, người ứng cử đại biểu là phụ nữ cần đạt tỷ lệ ít nhất 35% trong danh sách người ứng cử, phấn đấu đạt 30% tỷ lệ trúng cử.

Ứng cử viên đại biểu là người ngoài Đảng cần phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 10% trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp. Ứng cử viên là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) cần đạt tỷ lệ không dưới 15%; đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30%.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã trình bày kế hoạch tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ bầu cử chính thức dự kiến diễn ra vào chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Việc thành lập Tổ bầu cử phải hoàn thành xong trước ngày 31/1/2026. Dự kiến, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở TPHCM là 38 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND thành phố khóa mới là 125 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND cấp xã được xác định theo dân số từng đơn vị hành chính.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của TPHCM (Ảnh: Yến Nhi).

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung chỉ đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Cấp ủy phải xem công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, xuyên suốt, toàn diện. Các cấp ủy, đặc biệt là cấp cơ sở, phải tổ chức quán triệt tinh thần này một cách thống nhất, không lơ là, chủ quan.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Chất lượng và cơ cấu đại biểu cần được chú trọng.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện thật nghiêm túc, đúng quy trình hội nghị hiệp thương theo luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo lựa chọn được những ứng cử viên thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.