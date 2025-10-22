Bí thư Trần Lưu Quang nói về thay đổi lớn trong công tác cán bộ của TPHCM

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả diễn ra ngày 22/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thời gian qua của địa phương và định hướng giai đoạn tới.

Trong đó, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đề cập tới những thay đổi lớn trong công tác cán bộ mà thành phố thực hiện thời gian tới. Bí thư Trần Lưu Quang cũng phân tích sự cần thiết của sự thay đổi này.

"Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, tôi đã báo cáo thành phố sẽ có sự thay đổi lớn về nhân sự. Tôi đã cân nhắc rất nhiều, nhưng chữ "lớn" mới đánh giá đúng. Khi sắp xếp đội hình từ 3 địa phương lớn trước đây, chúng ta sắp xếp theo nguyên tắc cơ học", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết, khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện công tác nhân sự của địa phương, việc sắp xếp cơ học cùng một số vấn đề khác đặt ra yêu cầu cần tiếp tục thay đổi. Ngoài ra, trong thời điểm mọi công việc được gấp rút, một số vị trí còn chưa phù hợp với công việc và được bộc lộ rõ sau 4 tháng vận hành mô hình mới.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18 trên địa bàn, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, bản nghị quyết đã ra đời cách đây 8 năm. Khi đó, nhiều người đã nhận định hệ thống chính trị còn rất chồng chéo, có việc thì nhiều cấp cùng làm.

Ông lấy ví dụ các thủ tục hành chính của cấp xã trước đây chỉ đơn giản là xác nhận nơi ở của người dân và không có nhiều thẩm quyền. Hiện nay, khi đã có VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư, những việc xác nhận đó không còn có ý nghĩa. Do đó, việc điều chỉnh hệ thống là vấn đề được đặt ra.

"Ba nguyên tắc lớn nhất là hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình đó phải thay đổi cả thói quen, cách làm việc đã ăn sâu trong chúng ta từ rất lâu. Cho nên, từ 27/10/2017 đến tháng 10/2024, sau 7 năm, chúng ta mới chỉ sáp nhập cơ bản một số đơn vị, TPHCM là nơi ảnh hưởng nhiều nhất", Bí thư TPHCM cho hay.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, mục tiêu sáp nhập ba địa phương (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) là tạo không gian phát triển mới, dư địa phát triển mới, sự kết nối mới. Trước đây, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương phải đàm phán với nhau khi thực hiện các công việc mang tính liên vùng. Hiện tại, cả 3 địa phương đã về chung một nhà với trách nhiệm lớn, không gian, nguồn lực mới lớn hơn xưa.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ, việc không tổ chức cấp huyện có mục tiêu, ý nghĩa lớn nhất là gần dân, sát dân hơn. Các xã, phường là những cơ quan nắm chắc nhất tình hình của từng khu phố.

Thành ủy TPHCM khen thưởng các đơn vị thực hiện xuất sắc Nghị quyết số 18 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, việc sắp xếp, sáp nhập cũng mang tới những khó khăn bước đầu. Trong đó, cán bộ địa phương phải chịu áp lực khối lượng công việc lớn, thay đổi cách thức làm việc so với trước đây, năng lực các bộ phận chưa đồng đều, nhiều cán bộ phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian tới nơi làm việc mới.

"Khi đã nhận chức Bí thư Thành ủy, tôi đi xuống trung tâm dịch vụ hành chính công của một số xã phường. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ khen tặng, trao huy chương cho rất nhiều người. Có những người nói một ngày phải giải quyết 350-400 hồ sơ, tôi không hiểu các bạn xoay xở thế nào", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Do đó thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, hoàn chỉnh Nghị quyết 18. Thành phố cần làm từng bước, không cầu toàn nhưng phải ngày một tốt lên.

"Việc đề cao vai trò người đứng đầu là không khác được. Người đứng đầu quyết định rất nhiều chuyện. Một việc nữa là phải làm đúng vai. Nếu chúng ta làm không đúng vai, cứ cãi nhau vai này của ai vai kia của ai thì hết ngày, hết giờ", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, TPHCM cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đường truyền, thiết bị đầu cuối cho cấp cơ sở. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đưa ra nguyên tắc, phường, xã còn vướng vấn đề gì thì cấp thành phố phải giúp.

Về vấn đề cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Thành ủy đã có chủ trương giao Đảng ủy UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo Đảng ủy Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất việc tính toán để giải quyết hợp lý trụ sở làm việc, nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.