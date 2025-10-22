Bê tông, tấm kính "từ trên trời" rơi trúng 2 người đi đường ở Hà Nội

Ngày 22/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 8h45 cùng ngày, tại ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng (đầu ngõ Văn Chương) xảy ra vụ vật liệu xây dựng rơi từ căn nhà đang thi công xuống, khiến 2 người bị thương.

Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Sự việc khiến một người đi xe máy, một người thu gom phế liệu đang đi qua ngõ Văn Chương bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc, thăm hỏi các nạn nhân", ông Tuấn nói.

Chiếc xe máy bị tấm kính rơi trúng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một nam nhân viên bảo vệ cạnh hiện trường cho biết, khoảng 8h55 cùng ngày, người này nghe thấy tiếng "uỳnh" phát ra trong ngõ Văn Chương.

"Tôi tưởng va chạm giao thông, chạy ra thì thấy bụi mù mịt. Lúc này mọi người mới hô hoán có người bị mảng bê tông, kính đè trúng. Người bị thương là một phụ nữ đi xe máy và một nam giới. Phải 7-8 người hợp sức mới nâng được mảng bê tông đang đè lên người các nạn nhân", nam nhân viên bảo vệ kể.

Người dân cạnh hiện trường cho biết, ngôi nhà kể trên mấy hôm nay đang sửa lại để kinh doanh. Sáng cùng ngày, có người vẫn khoan bê tông trên tầng thượng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ do nhiều người đứng xem vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường để phân luồng giao thông.