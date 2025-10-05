Hưng Yên khắc phục tình trạng phát âm, viết sai L - N

Ngày 5/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên cho hay, đơn vị này vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L - N trong các cơ sở giáo dục”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 41.000 cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh tham dự.

Ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Văn Chiến).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Phạm Đồng Thụy cho biết phát âm chuẩn tiếng Việt là nền tảng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, xây dựng môi trường học đường chuẩn mực và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo ông Thụy, khảo sát tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho thấy tình trạng nhầm lẫn L – N diễn ra phổ biến, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học, ảnh hưởng đến năng lực ngôn ngữ, kết quả học tập và sự tự tin của học sinh.

Để khắc phục, Sở đã ban hành kế hoạch giai đoạn 2025-2030 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh. Trong đó, giai đoạn 2025-2026, 80% giáo viên và 50% học sinh được kỳ vọng cải thiện rõ rệt lỗi phát âm, viết chính tả. Đến giai đoạn 2027-2030, 100% giáo viên phát âm chuẩn và 80% học sinh không còn nhầm lẫn khi nói, viết.

Tại hội thảo, TS Lương Thị Hiền, Phó trưởng Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ kiến thức khoa học nền tảng, giải đáp vướng mắc và đưa ra phương pháp rèn luyện phù hợp từng cấp học, giúp giáo viên vận dụng hiệu quả vào thực tế giảng dạy.