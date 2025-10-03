Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Tại đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Tỉnh ủy Hưng Yên. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 thành viên, Ban Thường vụ gồm 22 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Các Phó Bí thư gồm ông Trần Quốc Toản (Phó Bí thư thường trực), ông Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Trong phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Ông cho biết Đại hội diễn ra khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với thế và lực được tích lũy sau gần 40 năm đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội không chỉ đề ra những chủ trương lớn cho nhiệm kỳ 2025-2030 mà còn định hướng cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo. Mục tiêu là xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển phía Bắc, một tỉnh giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Theo ông Nghĩa, việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới trên cơ sở tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp là bước ngoặt chiến lược, tạo ra dư địa phát triển với quy mô và tiềm năng lớn. Đây là đòn bẩy mạnh mẽ để hình thành một vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc. Ông cho rằng đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và trí tuệ sáng suốt của Trung ương, hướng tới nền hành chính hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 15 lần về thăm Hưng Yên. Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao của Bác, đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để Đảng bộ và nhân dân tỉnh tiếp tục phấn đấu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó có việc tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, giải pháp cho 5 năm tới.

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường mới, khẳng định vai trò, vị thế của địa phương trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và cả nước.