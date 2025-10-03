"Hưng Yên tận dụng thời cơ chiến lược để phát triển bứt phá"

6 nhóm công tác trọng tâm của Hưng Yên

Sáng 3/10, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh việc hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình mở ra thời cơ chiến lược để phát triển bứt phá.

Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh trước khi hợp nhất và nay là Hưng Yên đã đoàn kết, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế tăng trưởng bình quân trên 9%/năm, quy mô đạt hơn 328.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên 74.000 tỷ, đứng trong nhóm 15 địa phương cao nhất cả nước.

Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp đồng bộ, diện mạo tỉnh đổi mới mạnh mẽ; an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; văn hóa - xã hội tiến bộ; quốc phòng, an ninh giữ vững. Những kết quả này, theo ông Ngọc, tạo nền tảng để Hưng Yên bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ rõ hạn chế: tăng trưởng chưa bền vững, hạ tầng số chưa đồng bộ, cải cách hành chính còn “điểm nghẽn”, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu, một số tổ chức đảng còn hạn chế.

Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, ông gợi mở 3 thuận lợi lớn là chủ trương mới của Trung ương, lợi thế hợp nhất mở rộng không gian phát triển, và sự đoàn kết cùng nền tảng văn hóa - lịch sử giàu giá trị.

Trên cơ sở đó, ông Ngọc nêu 6 nhóm công tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, thương hiệu quốc gia cho nông sản chủ lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển đổi số.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Ông cũng yêu cầu tỉnh nâng tầm văn hóa - xã hội, khai thác di sản văn hóa như Phố Hiến, đền Trần, chùa Keo để phát triển du lịch; chú trọng giáo dục, y tế hiện đại; tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại.

Nhiệm vụ then chốt, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, với truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, cùng khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển phía Bắc

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định Đại hội lần này có ý nghĩa quyết định, không chỉ đề ra những chủ trương lớn trong nhiệm kỳ 2025-2030 mà còn định hướng cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông nhấn mạnh quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển phía Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới trên cơ sở tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp là bước ngoặt mang tính chiến lược. Quyết định này tạo ra dư địa phát triển với quy mô và tiềm năng rất lớn, đồng thời là đòn bẩy mạnh mẽ để hình thành vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc.

Ông đánh giá đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và trí tuệ sáng suốt của Trung ương, hướng tới nền hành chính hiện đại, kiến tạo, phục vụ người dân.

Trong phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 15 lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác, đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất có các nhiệm vụ quan trọng như tổng kết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, giải pháp trong 5 năm tới.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Tỉnh ủy khóa I, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Đây là dấu mốc mới, mở ra chặng đường phát triển đầy kỳ vọng cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.