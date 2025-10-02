Hưng Yên khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

438 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội. Buổi sáng, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 thành viên, Đoàn Thư ký 3 thành viên và Ban thẩm tra tư cách đại biểu 11 thành viên.

Đại hội cũng thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời chia tổ thảo luận.

Theo báo cáo tổng hợp, đến ngày 15/9, đã có 109 báo cáo và 290 bài tham luận gửi về, cùng hàng chục nghìn ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể, hơn 30.000 lượt ý kiến góp cho dự thảo Báo cáo chính trị; gần 32.000 lượt ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; hơn 10.500 lượt ý kiến góp cho dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, kèm theo đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung.

Trong phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và biến động nhân sự, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong nhiệm kỳ, nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Tiến Đạt).

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Với phương thức lãnh đạo quyết liệt, khoa học, linh hoạt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế Hưng Yên phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. Các lĩnh vực xã hội được quan tâm, hướng tới ổn định, công bằng, tiến bộ; an ninh và môi trường sinh thái được bảo đảm. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh được nâng lên đáng kể.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đây là cơ sở để Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I dự kiến tiếp tục chương trình làm việc trong những ngày tới, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030.