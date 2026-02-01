Hưng Yên điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Dành

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn bùng phát tại chợ Dành, xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên vào chiều 31/1. Đám cháy xuất hiện vào khoảng 17h tại khu vực các gian hàng tạp hóa trong chợ.

Do các gian hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo, giày dép, hàng mã và bánh kẹo phục vụ Tết, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Báo Hưng Yên).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy Khu công nghiệp Liên Hà Thái cũng huy động thêm 3 xe hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 17 gian hàng của các tiểu thương, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 1/2, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Bắc Thụy Anh Trần Ngọc Lâm cho biết lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.

Vụ việc là cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống trong thời điểm hanh khô, lượng hàng hóa tập kết lớn dịp cuối năm. Các ngành chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn điện và chủ động trang bị phương tiện phòng cháy.