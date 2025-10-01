Hứng 3 cơn bão trong một tháng, Hà Tĩnh thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Sáng 1/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về thiệt hại do bão Bualoi (bão số 10) cùng kiến nghị hỗ trợ khắc phục.

Theo báo cáo, bão Bualoi có phạm vi gió mạnh (sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14) rộng nhất từ trước đến nay tại Hà Tĩnh. So với bão số 10 năm 2017, cơn bão này có cường độ tương đương nhưng thời gian bão quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9).

Hàng chục căn biệt thự ven biển Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau bão số 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Bão Bualoi ở Hà Tĩnh đã khiến một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp bị tốc mái, sập băng tải, ướt nguyên liệu, riêng Nhà máy Nhiệt điện 2 bị gió bão quật bay 50.000m2 tôn. Tỉnh này chịu tổng thiệt hại sơ bộ hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão (số 5, 6, 10) với tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

Hàng loạt cột điện gãy đổ sau bão Bualoi (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước khó khăn về ngân sách, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 560 tỷ đồng sửa chữa 130 hồ chứa; 1.100 tỷ đồng gia cố đê xung yếu; 1.050 tỷ đồng khắc phục trường học, y tế và giao thông (trong đó 350 tỷ đồng cho giáo dục, 400 tỷ đồng cho y tế, 300 tỷ đồng cho công trình thủy lợi, giao thông).

Ngoài ra, Hà Tĩnh kiến nghị nghiên cứu đầu tư nâng cấp hồ Kẻ Gỗ để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.