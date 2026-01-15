Huế đầu tư 2.200 tỷ đồng làm cầu qua “ốc đảo” giữa sông Hương

Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn, đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) và đường dẫn hai đầu cầu.

Dự án này nhằm thay thế cầu Phú Lưu hiện hữu, vốn là tuyến độc đạo dẫn vào "ốc đảo" giữa sông Hương, đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Thành phố Huế sẽ đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng cầu và đường dẫn bắc qua Cồn Hến (Ảnh: Vi Thảo).

Để đảm bảo công trình phù hợp với địa thế khu vực, thành phố Huế sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, tương tự cách đã làm với cầu Nguyễn Hoàng. Cầu Nguyễn Hoàng, kết nối đường Bùi Thị Xuân và Nguyễn Hoàng, đã được xây dựng với thiết kế đôi cánh hạc vươn lên, kết cấu vòm độc đáo sau khi thi tuyển kiến trúc.

Theo quyết định, dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn có tổng chiều dài 2,76km, mặt cắt ngang rộng 26m. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Công trình sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

Dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 tập trung vào xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2 sẽ xây dựng cầu qua Cồn Hến. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, với thời gian thực hiện trong vòng 4 năm.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã đề xuất dự án với tổng chiều dài khoảng 1,8km, trong đó 2 cầu vượt qua Cồn Hến dài 400m, mặt cắt ngang 26m. Thành phố Huế sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án.