Nối lại cầu phao bị nước lũ "cắt đứt" thành 3 đoạn

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến ngày 9/12, công việc đấu nối cầu phao bắc qua nhánh Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương, tại tổ dân phố La Khê Trẹm (phường Kim Long) và Bằng Lãng (phường Thủy Xuân), thành phố Huế, đã cơ bản hoàn thành.

Đơn vị quản lý đã sử dụng vật liệu mới để thay thế đoạn cầu bị cuốn trôi, chưa thể trục vớt, cũng như các hạng mục bị hư hỏng khác.

Cầu phao dân sinh trên thượng nguồn sông Hương, từng bị nước lũ cắt đứt, cuốn trôi đã được khắc phục (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Võ Đức Hải (phường Kim Long, thành phố Huế), một trong những người góp vốn xây dựng cầu phao dân sinh bắc qua nhánh Tả Trạch, cho biết các lực lượng thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện phần việc còn lại, kiểm tra tính an toàn trước khi thông cầu để phục vụ người dân.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, trong các đợt mưa lớn ngày 27-28/10, cầu phao dân sinh bắc qua sông Tả Trạch đã bị nước lũ cắt đứt thành 3 đoạn.

Nước lũ đã làm đứt cáp giằng néo, cuốn trôi đoạn dài nhất về phía hạ nguồn, mắc cạn tại khu vực chợ Tuần, phường Thủy Xuân, cách vị trí ban đầu hơn 1km.

Bên cạnh đó, một đoạn cầu dài 12m cũng bị lũ cuốn trôi về phía dưới cầu Tuần, cách vị trí xây dựng khoảng 2km, đến nay chưa trục vớt được.

Từ ngày cầu phao bị cuốn trôi, việc đi lại của người dân, học sinh, nhất là các tổ dân phố La Khê Trẹm, Kim Ngọc, Định Môn của phường Kim Long gặp nhiều khó khăn.

Chủ đầu tư chưa chính thức thông cầu để phục vụ người dân (Ảnh: Cao Tiến).

Cầu phao nói trên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cho phép xây dựng năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, giúp rút ngắn thời gian và đảm bảo an toàn cho người dân hai bên sông.

Theo ông Hải, trước khi bị lũ cuốn trôi, mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt người đi qua cầu, với mức phí 5.000 đồng/lượt. Riêng lực lượng giáo viên, cán bộ và học sinh được miễn phí.

Lãnh đạo UBND phường Kim Long cho biết việc sửa chữa lại cầu phao chỉ mang tính tạm thời, giúp giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Chính quyền phường Kim Long đã có văn bản đề xuất UBND thành phố Huế sớm đầu tư xây dựng cầu kiên cố trên sông Tả Trạch để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Dự kiến xây dựng cầu cách vị trí cầu phao hiện tại khoảng 500m về phía thượng lưu.