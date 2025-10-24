Hợp nhất, thành lập 13 tổ chức hội mới ở Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa chủ trì hội nghị về sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Đức Hiền).

Kết luận cuộc họp, ông Đông đồng ý ban hành quyết định cho phép hợp nhất, thành lập các tổ chức hội trên địa bàn 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) thành 13 tổ chức hội mới do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo đề án của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Sở Nội vụ Phú Thọ được giao chủ trì, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định cho phép hợp nhất, thành lập các tổ chức hội theo quy định tại Nghị định 126/2024 của Chính phủ.

Chủ tịch Phú Thọ cơ bản nhất trí phương án nhân sự dự kiến chủ tịch, các phó chủ tịch và số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra (lâm thời) của 11 tổ chức hội sau hợp nhất.

Riêng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ chưa thống nhất được nhân sự chủ tịch sau khi có quyết định cho phép hợp nhất. Do đó, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ giao Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ (cũ) và Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ (cũ) chủ trì, thống nhất về phương án nhân sự chủ tịch hội, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nội vụ Phú Thọ sẽ hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác nhân sự chủ tịch hai hội này theo quy định; báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các hội về biên chế, định biên, phụ cấp, kinh phí hoạt động, ông Trần Duy Đông giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, định mức của 3 tỉnh cũ, trên nguyên tắc bám sát các quy định của Trung ương và vận dụng linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế.

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.