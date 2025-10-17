Phú Thọ sắp xếp lại gần 500 trạm y tế xã, phường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn yêu cầu thực hiện sắp xếp trạm y tế trên địa bàn.

Trong đó, Phú Thọ yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND cấp xã khẩn trương thực hiện sắp xếp trạm y tế bảo đảm theo quy định, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, tỉnh Phú Thọ sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các trạm y tế hiện nay trong phạm vi địa bàn xã, phường để thành lập một trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường.

Lựa chọn một trạm y tế có địa điểm gần trung tâm chính trị, hành chính của xã, phường mới, có điều kiện thuận lợi cho cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân để làm trụ sở chính. Tên của trạm y tế lấy theo tên của xã, phường mới.

Một trạm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ảnh minh họa: Công an tỉnh Phú Thọ).

Các trạm y tế còn lại của xã, phường được xác định là điểm y tế trực thuộc trạm y tế. Tên của điểm y tế lấy theo tên của trạm y tế hiện nay (ví dụ Điểm Y tế Gia Cẩm thuộc Trạm Y tế phường Việt Trì).

Mỗi xã, phường có một trưởng trạm y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành toàn diện trạm y tế và các điểm y tế trên địa bàn. Mỗi điểm y tế có một phó trưởng trạm thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trực tiếp, toàn diện.

UBND xã, phường quyết định thành lập trạm y tế, tổ chức điểm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân lực và bổ nhiệm trưởng trạm, phó trưởng trạm theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Phú Thọ hiện có 494 trạm y tế với hơn 3.390 viên chức. Dự kiến, tỉnh này sẽ sắp xếp lại còn 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường quản lý (khu vực tỉnh Phú Thọ cũ có 66 trạm, tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 36 trạm và tỉnh Hòa Bình cũ có 46 trạm).

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.