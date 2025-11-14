Hơn 830 kiến nghị, phản ánh có vướng mắc do quy định pháp luật

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, năm nay phải cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật được xác định tại Nghị quyết 66-NQ/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đảng ủy Bộ Tư pháp đã nhận được thông tin, báo cáo rà soát của 25/25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, 34/34 địa phương, 23 doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu.

Lĩnh vực đất đai có nhiều khó khăn, vướng mắc đang được nghiên cứu tháo gỡ (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Theo Bộ Tư pháp, qua tổng hợp, các bộ, cơ quan ngang bộ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao nhận được 2.092 kiến nghị, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật tại 789 văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm 184 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội, 2 pháp lệnh, 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 315 nghị định, 20 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 261 văn bản cấp bộ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao).

Các cơ quan đã nhất trí đối với 834 kiến nghị, phản ánh có khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Trong đó có 182 quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật hoặc giữa các văn bản quy phạm pháp luật; 357 kiến nghị, phản ánh không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong áp dụng, thực hiện pháp luật; 295 phản ánh tạo gánh nặng chi phí tuân thủ chưa có quy định hoặc có quy định của văn bản quy phạm pháp luật nhưng hạn chế việc đổi mới sáng tạo, phát triển động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

“Các cơ quan không nhất trí đối với 1.237 kiến nghị, phản ánh; chưa thống nhất giữa các cơ quan đối với 21 kiến nghị, phản ánh”, Bộ Tư pháp cho hay.

Bộ này đánh giá việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương cơ bản được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ; huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, các hiệp hội, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Bộ Tư pháp cũng cho biết, quá trình xem xét, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật được đánh giá "thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, kỹ lưỡng, thận trọng".

Đồng thời có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực với các cơ quan tổ chức thực thi, các chuyên gia, nhà khoa học và các chủ thể thực hiện pháp luật, cũng như các tổ chức có liên quan.

Bên cạnh mặt tích cực, quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên vẫn còn có một số hạn chế. Trong đó, theo Bộ Tư pháp, việc triển khai rà soát tại một số bộ, ngành, địa phương chưa triệt để bảo đảm thời hạn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Đảng ủy Chính phủ. Một số bộ, cơ quan chưa thực sự chủ động trong việc tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh từ Hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến của Bộ Tư pháp để kịp thời tổng hợp, xử lý.

Với trên 830 phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật đã được nhận diện, phản ánh đúng, chính xác, Bộ Tư pháp cho rằng cần được khẩn trương xử lý, kịp thời tháo gỡ.