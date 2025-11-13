Kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật tại Bộ Tư pháp

Kết quả rà soát của Bộ Tư pháp ghi nhận tổng cộng 45 phản ánh, kiến nghị có khó khăn, vướng mắc tại 28 văn bản cần xử lý (9 luật, 10 nghị định, một quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 8 thông tư); 18 phản ánh, kiến nghị nhưng không có khó khăn, vướng mắc, cần được trả lời, đăng tải công khai.

Trụ sở Bộ Tư pháp (Ảnh: BTP).

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết có 12 phản ánh, kiến nghị áp dụng phương án, quy trình xử lý nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15.

33 phản ánh, kiến nghị cần được xử lý theo quy trình thông thường của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã xử lý 3 phản ánh kiến nghị và đang xử lý 42/45 phản ánh kiến nghị.

Theo đó, Bộ Tư pháp nhất trí với kiến nghị trong 2 văn bản Luật Giám định tư pháp và Luật Đấu giá tài sản có quy định không khả thi, chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong áp dụng, thực hiện pháp luật. Về vấn đề này, bộ đã xây dựng, trình Chính phủ dự án Luật Giám định tư pháp sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đối với Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp tham mưu, báo cáo Chính phủ ban hành nghị quyết của Chính phủ để khắc phục bất cập của thực tiễn.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ trả lời bằng văn bản; công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan và trên Cổng Pháp luật quốc gia đối với các phản ánh, kiến nghị mà các bộ, cơ quan nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc, Bộ Tư pháp đã có 18 phản ánh, kiến nghị trả lời bằng văn bản, công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia đạt 100%.