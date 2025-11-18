“Hơn 3 năm có luật vẫn chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập”

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường chiều 18/11.

Liên quan quy định về các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành như quy định của dự thảo luật, nhưng một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành. Bên cạnh đó, có đại biểu đề nghị cân nhắc không quy định cơ quan kiểm tra của Đảng vào luật.

Làm rõ hơn nội dung này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 gặp khó khăn, vướng mắc về phân định thẩm quyền cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan của Đảng. Vì thế, hơn 3 năm kể từ khi luật có hiệu lực chưa thực hiện được việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Hồng Phong).

Để khắc phục tình trạng trên, theo Tổng Thanh tra, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 56 năm 2022 quy định Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập.

Đến 30/5, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 296 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, Trung ương quy định Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên kiểm soát tài sản, thu nhập.

“Vì vậy, quy định các cơ quan kiểm tra kiểm soát tài sản thu nhập như dự thảo luật là đúng quy định của Đảng và pháp luật”, ông Phong khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh quy định “một đối tượng chỉ một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập” và sẽ có phân định rất rõ cơ quan nào kiểm soát đối tượng nào.

Liên quan giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ của việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra 2 căn cứ cho quy định này.

Phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng chiều 18/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Thứ nhất, từ năm 2018 đến nay, lương cơ sở có ba lần tăng. Thứ hai, do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển gấp ba lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

Giải đáp băn khoăn của đại biểu về mức thu nhập biến động trong năm có được tính số dư của năm trước hay không, ông Đoàn Hồng Phong khẳng định “biến động tài sản, thu nhập trong năm chứ không kế thừa số dư của năm trước chuyển sang”.

Về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết việc quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là phù hợp.

Theo ông, Chính phủ sẽ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước là những người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và một số chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước, mà không bao gồm người nước ngoài hoặc người khu vực ngoài Nhà nước.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để cùng cơ quan thẩm tra hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng chống tham nhũng.