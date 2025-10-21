Hơn 65.200 tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn trong đêm 20/10

Sáng 21/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong ngày 20/10, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn từ 19h30 đến 23h.

Qua đó, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn với hơn 65.200 lái xe và phát hiện, lập biên bản xử lý 2.808 trường hợp vi phạm (1 xe khách, 17 xe tải, 84 ô tô con, 2.664 xe máy, 42 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đội CSGT đường bộ số 4 kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo C08, qua phân tích về độ tuổi vi phạm nồng độ cồn cho thấy, dưới 18 tuổi có 75 trường hợp (chiếm 2,7%); từ 18 đến 35 tuổi có 881 trường hợp (chiếm 31,4%%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.550 trường hợp (chiếm 55,2%); trên 55 tuổi có 302 trường hợp (chiếm 10,8%).

Ngoài ra, trong tối 20/10, cả nước có 14 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận tại Hà Nội, đúng 19h30 ngày 20/10, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phối hợp với công an cấp xã, đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn đối trên nhiều tuyến đường.

Đơn cử như trên đường Bạch Mai, trong khoảng 1 giờ đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với ông T. (Ảnh: Ngọc Tiến).

Như trường hợp của ông V.H.T. điều khiển xe máy bị cảnh sát phát hiện vi phạm ở mức 0,499mg/lít khí thở. Ông T. cho biết buổi chiều 20/10 có đi chơi thể thao, sau đó vào quán bia uống khoảng 5 cốc. Khi đang di chuyển trên đường Bạch Mai, ông T. bị tổ CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Đội CSGT đường bộ số 6 lập biên bản xử phạt một lái ô tô vi phạm nồng độ cồn tại đường Nguyễn Xuân Khoát (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đáng chú ý, thời điểm bị cảnh sát kiểm tra, trên xe máy của ông T. còn treo một túi đồ nhậu. "Tôi vừa mua đồ nhậu ở quán gần đây và tiếp tục mang về để ăn uống cùng bạn đang chờ", ông T. chia sẻ.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong tối 20/10, lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 26.700 phương tiện các loại, qua đó phát hiện và xử lý 916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.