Sét đánh vỡ cổng trường học

Ngày 20/10, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một vụ sét đánh đã làm vỡ cổng, hư hỏng hệ thống điện của Trường Tiểu học số 2 Bình Châu. Rất may vụ việc không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên nhà trường.

Vụ sét đánh xảy ra lúc 7h30 ngày 20/10. Thời điểm này trên địa bàn xã Đông Sơn xảy ra mưa dông rất lớn. Trong cơn mưa có một tia sét đánh trúng cổng trường.

Sét đánh làm vỡ một mảng bê tông của cổng Trường Tiểu học số 2 Bình Châu (Ảnh: Trường Tiểu học số 2 Bình Châu).

“Thời điểm đó, 95 học sinh của điểm trường này đã vào lớp nên không bị ảnh hưởng bởi sét đánh. Dù vậy vụ việc khiến các em hoảng sợ. Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên trấn an các em học sinh”, ông Chí thông tin.

Ngày 20/10, khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, một số nơi mưa rất to gây lũ cục bộ trên một số sông, suối.