Xe khách gặp nạn trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện

Trưa 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực gần nút giao Vinh - Nam Đàn, đoạn qua địa bàn Nghệ An, xảy ra vụ tai nạn.

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Văn).

Ô tô khách đang lưu thông trên đường cao tốc hướng Hà Nội - Nghệ An, khi đến đoạn đường trên bất ngờ đâm vào xe container chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng, nhiều người trên xe khách bị thương.

“Có khoảng 20 nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong số này, có một trường hợp nặng nhất, còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ”, vị cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông tin.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông.

Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.