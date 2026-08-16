Vụ xe khách gặp nạn, 20 người bị thương: Đoàn 600 người đang đi biển Cửa Lò

Chiều 16/8, nhiều hành khách bị thương trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe container trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, vẫn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Một số nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hiện trường ô tô khách gặp tai nạn trên cao tốc ở Nghệ An (Video: Xuân Thắng).

Chị N.T.N. (trú phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị ngồi ở hàng ghế thứ 2 và đang ngủ mơ màng.

“Tôi nghe một tiếng rầm rất lớn rồi không còn biết gì. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện”, chị N. nhớ lại.

Hiện trường vụ ô tô khách đâm xe container trên cao tốc (Ảnh: H. Hiệp).

Một hành khách khác cũng trú phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ là chị H.T.T.T. cho biết chị ngồi ở hàng ghế cuối cùng của ô tô khách.

“Sau tiếng va chạm lớn, tôi bị hất văng về phía trước, lên gần giữa xe. Ghế trên xe lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn. Tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ”, chị T. kể.

Theo nữ hành khách, tài xế và hướng dẫn viên là hai người bị thương nặng nhất.

Người dân, lực lượng chức năng... hỗ trợ đưa tài xế mắc kẹt ra khỏi xe (Ảnh: N. Viết).

Anh X.T., trú tỉnh Phú Thọ, cũng bị thương nhẹ ở chân. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh ngồi tại hàng ghế gần cuối nên bị hất văng lên gần giữa xe.

Theo anh T., ô tô khách không bị lật sau cú va chạm. Khi phương tiện dừng lại, những người còn tỉnh táo hỗ trợ nhau thoát ra ngoài, đồng thời sơ cứu các nạn nhân bị thương nặng.

Ngồi ở hàng ghế số 5, chị N.T.T.H. chứng kiến nhiều hành khách bị hất khỏi ghế; bản thân chị cũng ngã nhào, bị xây xát nhẹ ở chân và vai. Theo chị H., thời điểm gặp nạn, trên ô tô khách có khoảng 40 người.

Chiếc xe gặp nạn là một trong 15 ô tô chở đoàn khoảng 600 người từ tỉnh Phú Thọ đi du lịch ở biển Cửa Lò, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến khoảng 20 người phải nhập viện, trong đó 8 trường hợp bị thương nặng và 2 người trong tình trạng đặc biệt nặng.

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tài xế ô tô khách là nạn nhân bị thương nghiêm trọng nhất.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết tài xế bị đa chấn thương, một chân đứt rời, chân còn lại tổn thương dập nặng. Nạn nhân đã được đưa vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 16/8, ô tô khách lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đã va vào phía sau xe container chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến khoảng 20 người trên xe bị thương.