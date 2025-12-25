Tài xế ô tô Mercedes "dính cồn" gấp 2,8 lần mức kịch khung trong đêm Noel

Sáng 25/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết vào tối 24/12 (đêm Noel), đơn vị này lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với anh T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 19h30, tổ công tác làm nhiệm vụ tại nút giao đường Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục, đã phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển số 30L-975.xx đi ngược chiều từ phố Nguyễn Quốc Trị ra Phạm Hùng.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế điều khiển ô tô trên là anh N.H.T. (SN 1981, trú tại phường Hà Đông) có biểu hiện bất thường nên đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Kết quả cho thấy, tài xế này vi phạm với mức 1,132mg/lít khí thở, cao gấp hơn 2,8 lần mức kịch khung về nồng độ cồn.

Chiếc ô tô Mercedes của tài xế T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.T. với các lỗi: Điều khiển ô tô đi ngược chiều đường; Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Với các vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 54 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cũng trong đêm 24/12, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn địa bàn, tập trung tại các khu vực đông người, tuyến đường dẫn đến nhà thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát nồng độ cồn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách.

Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài hiện trường, Trung tâm Điều khiển giao thông, Phòng CSGT Hà Nội cũng tăng cường cán bộ trực, theo dõi sát tình hình qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông.