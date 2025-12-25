Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện hơn 10 người "hỗn chiến"

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ ẩu đả nghiêm trọng, liên quan đến hơn 10 đối tượng sử dụng hung khí. Vụ việc xảy ra vào đêm 22/12, khiến 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ đánh nhau trên địa bàn xã Mỹ Đức Tây được CSGT kịp thời ngăn chặn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh, vào khoảng 22h ngày 22/12, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm hơn 10 đối tượng đang dùng mã tấu, dao tự chế để ẩu đả, chém nhau và truy đuổi nhau gây mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức, 3 cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đã truy đuổi các đối tượng. Khi phát hiện có lực lượng cảnh sát, nhóm này đã bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ được một đối tượng trong nhóm.

Cơ quan công an xác định, vụ ẩu đả đã khiến hai người là P.V.P. (SN 1985) và N.M.K. (SN 1995) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu, nguyên nhân của vụ xô xát được xác định là do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc giữa P. và K.

Công an xã Mỹ Đức Tây đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.