Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm bé trai 6 tuổi

Sáng 8/12, ông Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 7/12, chính quyền địa phương nhận được trình báo của gia đình về việc bé T.A.Q. (6 tuổi, trú thôn Giang Hà, xã Thạch Kim cũ, nay thuộc xã Lộc Hà) rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Chân dung bé trai (Ảnh: Người thân cung cấp).

Quá trình rà soát và trích xuất dữ liệu camera an ninh cho thấy bé đi về hướng khu vực cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót, xã Lộc Hà. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

Ngay trong đêm, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân và các đội tình nguyện đã huy động phương tiện cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, song đến sáng nay vẫn chưa có kết quả.

Sự việc bé trai mất liên lạc khiến người thân, bà con lối xóm lo lắng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người thân cho biết bé Q. bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa. Bé sống cùng ông bà ngoại tại thôn Giang Hà, xã Lộc Hà.

Khoảng 16h ngày 7/12, cháu sang nhà người thân trong thôn chơi rồi sau đó mất tích.