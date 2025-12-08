Vụ bé trai 6 tuổi mất tích: Không có phép màu

Ngày 8/12, ông Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé T.A.Q. (6 tuổi) tại khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Hân, bé trai sinh sống cùng ông bà ngoại tại thôn Giang Hà, xã Lộc Hà, bố mẹ đi làm ăn xa.

Hàng trăm người theo dõi việc tìm kiếm bé trai (Ảnh: Văn Mân).

Chiều 7/12, bé Q. sang nhà người thân trong xóm chơi rồi sau đó mất liên lạc. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi không thấy cháu nên trình báo chính quyền.

Lực lượng chức năng rà soát và trích xuất dữ liệu camera an ninh cho thấy bé đi đến khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót, xã Lộc Hà. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

Ngay trong đêm, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân và các đội tình nguyện đã huy động phương tiện cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 9h ngày 8/12, thi thể bé được tìm thấy tại vị trí nêu trên.