Lời cam kết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi tái đắc cử

Nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, sáng 6/4.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri TPHCM đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và cảm ơn các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

“Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua, song Chủ tịch Quốc hội nhận định trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

“Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ cùng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cũng theo lời Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, cũng là nội dung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.