Bão Ragasa sẽ giảm 5 cấp trong vòng 24 giờ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 24/9, tâm bão Ragasa (bão số 9) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4h ngày 25/9, bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió cấp mạnh nhất vùng tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20km/h.

Như vậy, dự báo trong vòng 24 giờ (từ 4h ngày 24/9 đến 4h ngày 25/9) bão Ragasa sẽ giảm 5 cấp (cấp 15-16 xuống cấp 10).

Lúc 16h cùng ngày (25/9) bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh với cường độ gió cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần trên đất liền Tây Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa vùng biển Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Ragasa và bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Vùng biển Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng dần cấp 7-8, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội.

Gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Do hoàn lưu bão rộng nên cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Lý giải về việc bão Ragasa giảm cấp ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ở phía Bắc đang có khối không khí lạnh yếu di chuyển về nước ta. Khối không khí lạnh này có đặc điểm khô, độ ẩm tương đối thấp 30-40%.

Chính vì vậy khi siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh khô làm suy yếu bão số 9.

Cùng với đó, khi tiến vào gần đất liền, do tương tác với ma sát địa hình làm cho cấu trúc bão bị phá vỡ cũng như nguồn năng lượng cung cấp cho bão suy giảm đáng kể.